Дети жалеют ее. В Горроще неделю не могут убрать мертвую собаку около поликлиники

В Горроще неделю не могут убрать мертвую собаку около поликлиники. Об этом RZN.info сообщила жительница дома № 4 на улице профессора Никулина.
По ее словам, перед домом от растаявшего снега остались горы мусора и труп животного. Свалка находится напротив травмпункта поликлиники №2, и рядом ежедневно проходят посетители медучреждения.
«Сначала мы обратились в префектуру — там нам сказали жаловаться управляющей компании. Тогда мы начали звонить в УК, чтобы мусор перед домом убрали. Это было неделю назад, после этого было еще несколько обращений, но реакции никакой нет», — рассказала рязанка.
Она отметила, что рядом с мертвым животным часто пробегают дети и «жалеют окостеневшую собаку».
В управляющей компании «Техрембытсервис» по телефону отказались назвать причину, по которой игнорируют просьбу жильцов, ссылаясь на письменный запрос.