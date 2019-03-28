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16:48, 28 марта 2019 48
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Дети жалеют ее. В Горроще неделю не могут убрать мертвую собаку около поликлиники

Дети жалеют ее. В Горроще неделю не могут убрать мертвую собаку около поликлиники

В Горроще неделю не могут убрать мертвую собаку около поликлиники. Об этом RZN.info сообщила жительница дома № 4 на улице профессора Никулина.

По ее словам, перед домом от растаявшего снега остались горы мусора и труп животного. Свалка находится напротив травмпункта поликлиники №2, и рядом ежедневно проходят посетители медучреждения.

«Сначала мы обратились в префектуру — там нам сказали жаловаться управляющей компании. Тогда мы начали звонить в УК, чтобы мусор перед домом убрали. Это было неделю назад, после этого было еще несколько обращений, но реакции никакой нет», — рассказала рязанка.

Она отметила, что рядом с мертвым животным часто пробегают дети и «жалеют окостеневшую собаку».

В управляющей компании «Техрембытсервис» по телефону отказались назвать причину, по которой игнорируют просьбу жильцов, ссылаясь на письменный запрос.


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