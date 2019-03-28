Бывшего губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест

Бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева отправили под домашний арест до 27 мая. Такое решение вынес Басманный суд, передает
Ишаева
Известно, что сам задержанный свою вину не признал.
Адвокат предлагал отпустить его подзащитного под залог в 15 миллионов рублей.
«Экс-полпред не возражал против домашнего ареста, но поддержал просьбу адвоката отпустить его под залог. Защитник отметил, что у Ишаева больное сердце, и попросил суд разрешить ему гулять до трех часов в день», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 28 марта в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По данным следствия, в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента «Роснефти», способствовал заключению договоров аренды коммерческой недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.
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