Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:02, 28 марта 2019 157
 0    0

Бывшего губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест

Бывшего губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест

Бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева отправили под домашний арест до 27 мая. Такое решение вынес Басманный суд, передает РИА Новости.

Ишаева задержали в Москве 28 марта по делу о злоупотреблениях при лесозаготовках. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Известно, что сам задержанный свою вину не признал.

Адвокат предлагал отпустить его подзащитного под залог в 15 миллионов рублей.

«Экс-полпред не возражал против домашнего ареста, но поддержал просьбу адвоката отпустить его под залог. Защитник отметил, что у Ишаева больное сердце, и попросил суд разрешить ему гулять до трех часов в день», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 марта в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По данным следствия, в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента «Роснефти», способствовал заключению договоров аренды коммерческой недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.

Видео Mash


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 108 099
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 428
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 232
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 721
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 510
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум