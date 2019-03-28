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15:32, 28 марта 2019 302
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Белгородская чиновница уволилась после инаугурации мэра под музыку из «Звездных войн» 1

Белгородская чиновница уволилась после инаугурации мэра под музыку из «Звездных войн»

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова уволилась после инаугурации мэра Белгорода Юрия Галдуна под музыку из «Звездных войн». Сообщение об этом в четверг, 28 марта, появилось на сайте администрации города.

Грекова по долгу службы занималась организацией церемонии. Помимо нее, заявления на увольнение по собственному желанию написали еще несколько чиновников.

Напомним, церемонию вступления в должность Галдуна транслировали на сайте горсовета и одновременно на канале YouTube. После того, как новому мэру дали слово, зазвучал марш из «Звездных войн». Запись вызвала резонанс в соцсетях, кроме того, вечером в среду, 27 марта, на эту тему шутили в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.


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