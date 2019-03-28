Белгородская чиновница уволилась после инаугурации мэра под музыку из «Звездных войн»

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова уволилась после инаугурации мэра Белгорода Юрия Галдуна под музыку из «Звездных войн». Сообщение об этом в четверг, 28 марта,
Грекова по долгу службы занималась организацией церемонии. Помимо нее, заявления на увольнение по собственному желанию написали еще несколько чиновников.
Напомним, церемонию вступления в должность Галдуна транслировали на сайте горсовета и одновременно на канале YouTube. После того, как новому мэру дали слово, зазвучал марш из «Звездных войн». Запись