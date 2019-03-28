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16:05, 28 марта 2019 161
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Аудиторы отчитались перед депутатами рязанской гордумы

Аудиторы отчитались перед депутатами рязанской гордумы

Фото: Pixabay.com

Аудиторы отчитались перед депутатами рязанской гордумы. В среду, 28 марта, с докладом о работе в 2018 году выступил председатель КСП Рязани Сергей Филимонов.

За прошедший год объем проверенных средств превысил 11 миллиардов рублей, палата выявила 229 эпизодов нарушений на общую сумму 324 миллионов 600 тысяч рублей.

В сфере закупок аудиторы зафиксировали 48 нарушений и недостатков на общую сумму 23 миллиона рублей. Руководителям проверяемым предприятий и чиновникам мэрии вынесено восемь представлений об устранении нарушений, из которых три до сих пор не исполнены.

Депутаты поинтересовались созданием общественного совета при КСП.

Филимонов отметил, что аудиторы подготовили положение о совете и в апреле сформируют его состав, в который войдут народные избранники.


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