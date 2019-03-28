А что в кино? «Дамбо», «Пляжный бездельник» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Среди наиболее заметных — киноадаптация знаменитого мультфильма про летающего слоненка — фильм «Дамбо» режиссера Тима Бертона с участием Майкла Китона, Дэнни ДэВито, Колина Фарелла.
Не менее звездный состав собрала американская комедия «Пляжный бездельник» — главные роли здесь исполнили Мэттью МакКонахи и Снуп Догг.
Сразу две комедии на похожую тематику представляют Россия (фильм «Амбивалентность») и Германия (комедия «100 вещей и ничего лишнего»). Любители живописи и искусства оценят фильм «Микеланджело. Бесконечность», посвященный творчеству великого художника.
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