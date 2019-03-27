Минтруд хочет продлить жительницам сел рабочий день на четыре часа в неделю. Об этом пишут «
Сейчас норма составляет 36 часов. По данным издания, в ведомстве считают ее «устаревшей» и планируют увеличить до 40 часов. Инициативу включили в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года.
Зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова рассказала, что в министерстве прошло как минимум два совещания по этому вопросу.
«Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — сказала она.