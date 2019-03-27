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11:48, 27 марта 2019 110
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Завершилось следствие по делу убийства рязанки в Спасском районе

Завершилось следствие по делу убийства рязанки в Спасском районе

Расследование дела об убийстве Натальи Соловьевой, пропавшей в апреле 2018 года, завершено. Материалы передали в суд, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что вечером 2 апреля 31-летний житель поселка Спиртзаводской Спасского района встретил Соловьеву на улице. Они поссорились, потому что женщина не хотела продолжать близкие отношения.

Во время конфликта мужчина взял монтировку и несколько раз ударил потерпевшую по голове. От полученных травм та скончалась.

Тело Соловьевой обвиняемый спрятал в заброшенном здании, предварительно раздев. Кроме того, он забрал ключи от ее квартиры, откуда позже вынес ноутбук.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему трижды продлевали срок заключения под стражей.


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2 дня назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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