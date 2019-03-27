Завершилось следствие по делу убийства рязанки в Спасском районе

Расследование дела об убийстве Натальи Соловьевой,
Известно, что вечером 2 апреля 31-летний житель поселка Спиртзаводской Спасского района встретил Соловьеву на улице. Они поссорились, потому что женщина не хотела продолжать близкие отношения.
Во время конфликта мужчина взял монтировку и несколько раз ударил потерпевшую по голове. От полученных травм та
Тело Соловьевой обвиняемый спрятал в заброшенном здании, предварительно раздев. Кроме того, он забрал ключи от ее квартиры, откуда позже вынес ноутбук.
В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему