«Вдохновения и оптимизма». Любимов поздравил рязанцев с Днем театра

В среду, 27 марта, Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем театра.
Творческим коллективам губернатор пожелал «сохранить бережное отношение к лучшим традициям отечественной школы, постоянное стремление к поиску новых выразительных форм, неиссякаемых источников вдохновения и оптимизма», а зрителям — ярких, интересных, запоминающихся спектаклей.
По словам Любимова, Рязанскую область можно назвать театральным регионом: «Самобытные, яркие, талантливые коллективы стали нашим брендом. Их работы получили признание не только в России, но и за рубежом».
Губернатор напомнил, что в регионе запланированы более 30 крупных проектов, посвященных Году театра. Одним из главных событий станет второй Международный форум древних городов, где спектакли представят театры стран-участниц.
«Уверен, что не менее популярными у жителей региона, зарубежных и российских гостей будут фестивали „Рязанские смотрины“, „Зеркало сцены“, „Губернские подмостки“ и другие», — заключил он.