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18:35, 27 марта 2019 305
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В Ворошиловке пустят дополнительную маршрутки

В Ворошиловке пустят дополнительную маршрутки

В Ворошиловке пустят дополнительную маршрутки. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Отмечается, что в микрорайоне не хватало автобусов. Жители зачастую добирались до города пешком, «выбирая опасный путь через железную дорогу».

Мэрия отреагировала на ситуацию оперативно, заявив, что вскоре состоится конкурс, который определит нового коммерческого перевозчика.

«У нас запланировано два маршрута: 45 и 80, они обеспечивают связи с центром города и с противоположными районами в Дашково-Песочне. В ближайшее время планируется, что на маршруте 80 или 45 появится коммерческий перевозчик, который уже будет выполнять свои функции», — прокомментировал телеканалу и. о. начальника управления транспорта администрации Сергей Рогов.


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