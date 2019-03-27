На ремонт в Сасовском межрайонном медцентре выделили два миллиона

В 2019 году в Сасовском межрайонном медицинском центре (ММЦ) отремонтируют инфекционное отделение и стоматологическую поликлинику. На это выделили около двух миллионов рублей,
В инфекционном отделении планируют модернизировать входную группу, обновить окна и двери, реконструировать потолок и заменить покрытие на полу. Также заменят мебель и поставят многофункциональные кровати. В стоматологической поликлинике сделают новый потолок и обновят все коммуникации. Отмечается, что Сасовский ММЦ обслуживает более 43 тысяч человек.