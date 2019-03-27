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9:56, 27 марта 2019 157
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В Рязанской области отремонтируют три участка железных дорог 1

В Рязанской области отремонтируют три участка железных дорог

С апреля начнется ремонт путей Московской железной дороги. Привести в порядок планируют 444,4 км путей, сообщила пресс-служба МЖД.

Около половины всех работ организуют по технологии «закрытый перегон» — ремонтируемые участки закроют, а движение поездов организуют по соседним путям.

Ремонтная кампания пройдет в три этапа: апрель — май, июль — август и сентябрь — октябрь. Основной объем работ выполнят на следующих направлениях:

  • БМО (Большое кольцо МЖД);
  • Москва — Красное;
  • Москва — Рязань;
  • Москва —- Шаховская;
  • Москва — Савелово;
  • Рязань — Кустаревка;
  • Москва — Александров;
  • Москва — Ожерелье;
  • Люберцы — Черусти;
  • Москва — Курск;
  • Москва — Брянск;
  • Ожерелье — Павелец;
  • Рязань — Ряжск.

Следить за расписанием пригородных и пассажирских поездов можно на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


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2 дня назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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