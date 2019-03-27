В Рязанской области отремонтируют три участка железных дорог

С апреля начнется ремонт путей Московской железной дороги. Привести в порядок планируют 444,4 км путей, сообщила пресс-служба МЖД.
Около половины всех работ организуют по технологии «закрытый перегон» — ремонтируемые участки закроют, а движение поездов организуют по соседним путям.
Ремонтная кампания пройдет в три этапа: апрель — май, июль — август и сентябрь — октябрь. Основной объем работ выполнят на следующих направлениях:
- БМО (Большое кольцо МЖД);
- Москва — Красное;
- Москва — Рязань;
- Москва —- Шаховская;
- Москва — Савелово;
- Рязань — Кустаревка;
- Москва — Александров;
- Москва — Ожерелье;
- Люберцы — Черусти;
- Москва — Курск;
- Москва — Брянск;
- Ожерелье — Павелец;
- Рязань — Ряжск.
Следить за расписанием пригородных и пассажирских поездов можно на вокзалах и остановках, а также на официальном