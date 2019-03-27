В рязанских роддомах стали реже отказываться от детей. Об этом заявила региональный уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина, в среду, 27 марта, выступая с ежегодным отчетом на заседании облдумы.
Так, в 2018 году в роддомах оставили шесть детей, а в 2017 году — 22. Мухина привела статистику по устройству детей в семьи. В прошлом году 271 ребенка передали под опеку, 50 в приемные семьи и 39 детей усыновили.
После отчета детский омбудсмен ответила на вопросы депутатов о взаимодействии с властями.
Мухина рассказала, что находится в постоянном контакте с органами государственной власти и отметила, что у омбудсмена расширились права и возможности. Теперь уполномоченный по правам ребенка может выступать с законодательной инициативой, посещать без предупреждения учреждения ФСИН и прочее.
Депутатов интересовали вопросы изъятия детей из семей.
Мухина отметила, что в 2018 году из семей изъяли 14 детей, жизни и здоровью которых угрожала опасность. «Это была крайняя мера», — отметила омбудсмен.
Помимо этого, депутаты затронули тему питания в школах.
Мухина рассказала, что родителям понравилась
Также депутаты обсудили тему отдыха в детских лагерях и обеспечение детей жизненно-важными медикаментами.