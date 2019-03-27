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17:52, 27 марта 2019 78
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В рязанских роддомах стали реже отказываться от детей

В рязанских роддомах стали реже отказываться от детей

В рязанских роддомах стали реже отказываться от детей. Об этом заявила региональный уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина, в среду, 27 марта, выступая с ежегодным отчетом на заседании облдумы.

Так, в 2018 году в роддомах оставили шесть детей, а в 2017 году — 22. Мухина привела статистику по устройству детей в семьи. В прошлом году 271 ребенка передали под опеку, 50 в приемные семьи и 39 детей усыновили.

После отчета детский омбудсмен ответила на вопросы депутатов о взаимодействии с властями.

Мухина рассказала, что находится в постоянном контакте с органами государственной власти и отметила, что у омбудсмена расширились права и возможности. Теперь уполномоченный по правам ребенка может выступать с законодательной инициативой, посещать без предупреждения учреждения ФСИН и прочее.

Депутатов интересовали вопросы изъятия детей из семей.

Мухина отметила, что в 2018 году из семей изъяли 14 детей, жизни и здоровью которых угрожала опасность. «Это была крайняя мера», — отметила омбудсмен.

Помимо этого, депутаты затронули тему питания в школах.

Мухина рассказала, что родителям понравилась дегустация школьного меню, которую проводило в Рязани МП «Десткое питание».

Также депутаты обсудили тему отдыха в детских лагерях и обеспечение детей жизненно-важными медикаментами.


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