В «Рязаньэнерго» напомнили о необходимости энергосбережения

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнили жителям региона о необходимости энергосбережения.
«Энергетики ставят в число приоритетных задачи по повышению энергоэффективности электросетевого комплекса и энергосбережению и призывают жителей Рязанской области к бережливому отношению к энергоресурсам, в том числе электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.
Специалисты проводят технические и организационные мероприятия, которые «позволяют достичь высокого уровня энергоэффективности предприятия и развивать деятельность по энергосбережению».
Для пропаганды рационального использования энергоресурсов энергетики ежегодно присоединяются к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче, проводят тематические уроки и дни открытых дверей на объектах энергетики для детей и подростков, а также участвуют в региональных мероприятиях, ведут информационно-разъяснительную работу с жителями региона, напоминая о простых и эффективных способах энергосбережения.
Энергетики советуют соблюдать элементарные правила, которые помогут значительно экономнее расходовать электроэнергию:
- замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие (светодиодные);
- используйте бытовую технику с высоким классом энергоэффективности;
- выключайте неиспользуемые электрические приборы и зарядные устройства из сети;
- используйте кондиционер или обогреватель при закрытых дверях и окнах.
Больше советов по энергосбережению, новости по теме энергоэффективности, информацию о проводимых акциях можно узнать на