Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:59, 27 марта 2019 236

В «Рязаньэнерго» напомнили о необходимости энергосбережения

В «Рязаньэнерго» напомнили о необходимости энергосбережения

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнили жителям региона о необходимости энергосбережения.

«Энергетики ставят в число приоритетных задачи по повышению энергоэффективности электросетевого комплекса и энергосбережению и призывают жителей Рязанской области к бережливому отношению к энергоресурсам, в том числе электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.

Специалисты проводят технические и организационные мероприятия, которые «позволяют достичь высокого уровня энергоэффективности предприятия и развивать деятельность по энергосбережению».

Для пропаганды рационального использования энергоресурсов энергетики ежегодно присоединяются к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче, проводят тематические уроки и дни открытых дверей на объектах энергетики для детей и подростков, а также участвуют в региональных мероприятиях, ведут информационно-разъяснительную работу с жителями региона, напоминая о простых и эффективных способах энергосбережения.

Энергетики советуют соблюдать элементарные правила, которые помогут значительно экономнее расходовать электроэнергию:

  • замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие (светодиодные);
  • используйте бытовую технику с высоким классом энергоэффективности;
  • выключайте неиспользуемые электрические приборы и зарядные устройства из сети;
  • используйте кондиционер или обогреватель при закрытых дверях и окнах.

Больше советов по энергосбережению, новости по теме энергоэффективности, информацию о проводимых акциях можно узнать на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Потребителям. Энергоэффективность и энергосбережение».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:59, 27 марта 2019
В «Рязаньэнерго» напомнили о необходимости энергосбережения
13:44, 27 марта 2019
Житель Кадома украл у собутыльника пистолет
13:29, 27 марта 2019
Пиццерия «Неаполь» пригласила рязанцев на весенний ужин
13:26, 27 марта 2019
В среду рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков
12:39, 27 марта 2019
Более 650 рязанцев стали жертвами некачественной медпомощи — опрос 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Как подать декларацию 3НДФЛ?

Как подать декларацию 3НДФЛ?

Если вы обязаны подать декларацию по форме 3НДФЛ или хотите это сделать, чтобы вернуть налог 13%, есть несколько способов.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 106 195
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 323
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 046
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 536
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 422
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум