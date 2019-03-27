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10:52, 27 марта 2019 380
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В Песочне планируют расширить здание с сауной, магазином запчастей и парикмахерской

В Песочне планируют расширить здание с сауной, магазином запчастей и парикмахерской

В Песочне планируют расширить здание с сауной, магазином запчастей и парикмахерской. В среду, 27 марта, официально опубликовали постановлении мэрии о проведении публичных слушаний по участку № 19А на улице Зубковой.

Заявитель ООО «Эвис» намерен увеличить плотность застройки до 65% на территории площадью 1600 квадратных метров, которая находится в зоне общественно-жилой застройки.

В настоящее в здании располагаются строительная компания, магазин запчастей, сауна и салон красоты с парикмахерской.

Слушания пройдут в среду, 17 апреля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 19:00.


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