В Песочне планируют расширить здание с сауной, магазином запчастей и парикмахерской. В среду, 27 марта, официально опубликовали постановлении мэрии о проведении публичных слушаний по участку № 19А на улице Зубковой.
Заявитель ООО «Эвис» намерен увеличить плотность застройки до 65% на территории площадью 1600 квадратных метров, которая находится в зоне общественно-жилой застройки.
В настоящее в здании располагаются строительная компания, магазин запчастей, сауна и салон красоты с парикмахерской.
Слушания пройдут в среду, 17 апреля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 19:00.