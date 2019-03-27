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16:51, 27 марта 2019 434
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Следователи назвали причину смертельного пожара на улице Березовой

Следователи назвали причину смертельного пожара на улице Березовой

Следователи рассказали, что пожар на улице Березовой, в котором погиб мужчина, произошел из-за неосторожного обращения с электроплиткой. Об этом говорится в сюжете ТКР.

Как говорится в сюжете, после произошедшего на месте происшествия нашли мать мужчины. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и пострадала от угарного газа.

Соседи погибшего рассказали, что на семью неоднократно писали жалобы. По их словам, случай возгорания в квартире уже был, после чего им отключили газ.

Также известно, что долги за коммунальные услуги у жильцов достигали до 200 тысяч рублей.

Напомним, пожар произошел в трехкомнатной квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.


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