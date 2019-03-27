Следователи назвали причину смертельного пожара на улице Березовой

Следователи рассказали, что пожар на улице Березовой, в котором
Как говорится в сюжете, после произошедшего на месте происшествия нашли мать мужчины. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и пострадала от угарного газа.
Соседи погибшего рассказали, что на семью неоднократно писали жалобы. По их словам, случай возгорания в квартире уже был, после чего им отключили газ.
Также известно, что долги за коммунальные услуги у жильцов достигали до 200 тысяч рублей.
Напомним, пожар произошел в трехкомнатной квартире. Из дома