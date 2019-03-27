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11:03, 27 марта 2019 206

«Сбербанк» запустил новый сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета»

«Сбербанк» запустил новый сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета»

Рязанское отделение «Сбербанка» запустило новый сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». С помощью него любой клиент банка может зарегистрировать компанию и открыть счет дистанционно, используя смартфон или планшет.

Дополнительным преимуществом является отсутствие госпошлины, рассказали в пресс-службе отделения.

По словам специалистов, рассмотрение заявления клиента и принятие решения о регистрации бизнеса в налоговой службе займет три рабочих дня. После одобрения клиенту необходимо дистанционно подписать документы на открытие Бесплатного расчетного счета.

Вся процедура, не считая периода ожидания решения налоговой и регистрации бизнеса, длится не более 30 минут, заверили в пресс-службе.

Сервис доступен на сайте дочерней компании банка «Деловая среда» или у партнеров «Сбербанка».

«На данный момент сервисом воспользовались уже более 40 предпринимателей региона, — отметил заместитель управляющего рязанским отделением банка Александр Решетняк. — И мы получили положительные отзывы об удобстве и актуальности данного сервиса».

Более подробную информацию можно получить в Центре развития бизнеса по адресу: Первомайский проспект, дом 18 или по номеру +7 (910) 900-53-21.


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