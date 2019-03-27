«Сбербанк» рассказал руководителям рязанских школ о противостоянии кибермошеничеству

В среду, 27 марта, сотрудники регионального УМВД и отделения «Сбербанка» провели общегородское совещание с руководителями рязанских школ. Участники встречи рассмотрен вопрос кибербезопасности и социальной инженерии.
Представители «Сбербанка» отметили, что в современном мире доля безналичных платежей растет с каждым годом. Для защиты своих клиентов от мошенников банк внедрил систему фрод-мониторинга, основанную на технологии искусственного интеллекта. Она анализирует более 150 млн операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции.
Проанализировав работу в области кибербезопасности с начала 2018 года, «Сбербанк» назвал социальную инженерию самым распространенным видом мошенничества: «Более 80% случаев мошенничество приходится на метод получения несанкционированного доступа к информации, основанный на использовании слабостей человека».
Эффективным инструментом защиты интересов клиентов специалисты назвали профилактику. «Сбербанк» разработал
«Участники мероприятия позитивно восприняли информацию и согласились, что в своей жизни нередко сталкиваются с аналогичными ситуациями. Рязанское отделение банка и УМВД продолжат совместную работу по профилактике кибермошеничества в регионе», — рассказали в пресс-службе «Сбербанка».
Аналогичные мероприятия запланированы на апрель, они пройдут во многих образовательных учреждениях Рязани.
«На наш взгляд, подобные мероприятия своевременны и помогают нашим клиентам защитить свои денежные средства от мошеннических действий. Мы благодарны управлению образования и молодежной политики администрации за предоставленную возможность выступить перед руководителями школ», — отметила заместитель управляющего рязанским отделением «Сбербанка» Татьяна Секретарева.