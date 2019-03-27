Рязанская область выделит более 42 миллионов на покупку музыкальных инструментов

Рязанская область выделит более 42 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов. Об этом
Напомним, в прошлом году региону
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанская область выделит более 42 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов. Об этом
Напомним, в прошлом году региону
© RZN.info
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