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12:27, 27 марта 2019 260
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Рязанская область выделит более 42 миллионов на покупку музыкальных инструментов

Рязанская область выделит более 42 миллионов на покупку музыкальных инструментов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанская область выделит более 42 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов. Об этом сообщили на заседании регионального правительства по вторник, 26 марта.

Напомним, в прошлом году региону подарили 95 новых фортепиано. Музыкальные инструменты поступили в рамках федеральной программы. Глава рязанского минкульта Виталий Попов тогда пояснил, что регион занял второе место после Московской по количеству поставленных инструментов. Он объяснил это тем, что область показывает хорошие результаты в части обучения в сфере искусств и всегда занимает призовые места на общероссийском уровне.


© RZN.info

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