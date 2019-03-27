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12:03, 27 марта 2019 271

Рязанцы могут воспользоваться абонементом в электронную библиотеку МТС

Рязанцы могут воспользоваться абонементом в электронную библиотеку МТС

Компания запустила приложение «МТС Библиотека», в котором содержится более 140 тысяч электронных книг, более тысячи аудиокниг и 200 наименований журналов и газет.

Интернет-трафик при чтении в приложении или на сайте не расходует пакеты пользователя. Читать и слушать книги можно без доступа в интернет.

При этом сервис делает персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей и истории чтения.

«В прошлом году аудитория приложения для чтения МТС выросла в два с половиной раза. Мы поддерживаем желание людей читать, тем более, что электронный или аудиоформат знакомства с новой книгой становится все более популярным. Ведь переключиться на книгу можно в любом месте: в общественном транспорте, в пробке, в очереди. В приложении более чем в два раза увеличилось количество книг и появилась возможность читать периодику, в том числе, издания Glamour, Maxim, GQ и «Русский репортер», — отметил директор компании МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Для доступа в цифровую библиотеку достаточно оформить абонемент или подписку на нужное время и к определенным книгам. Цена абонемента — от 189 рублей в месяц или от семи рублей в сутки. Абонемент на месяц обойдется дешевле, а при его первом подключении МТС подарит неделю бесплатного доступа.

Пользователи смогут оплатить абонемент с лицевого счета мобильного телефона МТС. Бесплатный каталог книг классической литературы можно читать без абонемента.

Пользоваться сервисом «МТС Библиотека» можно на устройствах iOS 10 и выше, Android 4.1 и выше, а также на сайте.

Каталог книг предоставлен ООО «ЛитРес».


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