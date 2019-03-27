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9:25, 27 марта 2019 1 528
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Рязань снова присоединится к экологической акции «Час Земли»

Рязань снова присоединится к экологической акции «Час Земли»

Фото: Администрация Рязани

Рязань снова присоединится к экологической акции «Час Земли», которая пройдет 30 марта. Ежегодно ее участниками становятся более двух миллиардов человек из разных стран.

Мероприятие добровольное, в его рамках предлагается отключить электричество на 60 минут в знак поддержки идеи борьбы с изменением климата.

В «Час Земли» следует отключить:

  • верхнее освещение в комнатах (в доме или офисе);
  • наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность;
  • компьютеры;
  • праздничную иллюминацию;
  • неоновые рекламные вывески;
  • телевизоры;
  • настольные лампы;
  • ненужные электрические приборы.

При этом нельзя отключать:

  • уличные фонари;
  • освещение для обеспечения безопасности в общественных местах;
  • аэронавигационные огни;
  • светофоры;
  • охранное освещение.

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Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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