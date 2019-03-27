Рязань снова присоединится к экологической акции «Час Земли», которая пройдет 30 марта. Ежегодно ее участниками становятся более двух миллиардов человек из разных стран.
Мероприятие добровольное, в его рамках предлагается отключить электричество на 60 минут в знак поддержки идеи борьбы с изменением климата.
В «Час Земли» следует отключить:
- верхнее освещение в комнатах (в доме или офисе);
- наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность;
- компьютеры;
- праздничную иллюминацию;
- неоновые рекламные вывески;
- телевизоры;
- настольные лампы;
- ненужные электрические приборы.
При этом нельзя отключать:
- уличные фонари;
- освещение для обеспечения безопасности в общественных местах;
- аэронавигационные огни;
- светофоры;
- охранное освещение.