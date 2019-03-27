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8:39, 27 марта 2019 231
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Минтруд предложил рассчитывать пенсию по прогнозам продолжительности жизни

Минтруд предложил рассчитывать пенсию по прогнозам продолжительности жизни

Фото: Pixabay.com

Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни на очередной год, а не исходя из данных Росстата об уровнях смертности. Документ с поправками опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяют на основании статистики о длительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет.

При этом, с учетом тенденции увеличения продолжительности жизни, определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании исторических данных Росстата, «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».

Из-за этого в ведомстве хотят при расчетах использовать прогнозы продолжительности жизни.


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