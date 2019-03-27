Кораблинцу вынесли приговор за два ограбления

Жителю Кораблинского района вынесли приговор за два ограбления. Об этом
В сентябре 2018 года посудимый был в гостях у приятеля. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры стал выгонять мужчину. Тот взял со стола телефон и выбежал на улицу.
В августе подсудимый пил алкоголь у другого знакомого. Он попросил телефон для звонка и ушел с ним из дома.
Суд приговорил кораблинца к полутора годам лишения свободы. К назначенному наказанию частично присоединилинаказание по имеющемуся приговору от 2018 года. В итоге ему назначили три года и девять месяцев колонии общего режима.