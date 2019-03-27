Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:39, 27 марта 2019 183
 0    0

Кораблинцу вынесли приговор за два ограбления

Кораблинцу вынесли приговор за два ограбления

Фото: Pixabay.com

Жителю Кораблинского района вынесли приговор за два ограбления. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

В сентябре 2018 года посудимый был в гостях у приятеля. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры стал выгонять мужчину. Тот взял со стола телефон и выбежал на улицу.

В августе подсудимый пил алкоголь у другого знакомого. Он попросил телефон для звонка и ушел с ним из дома.

Суд приговорил кораблинца к полутора годам лишения свободы. К назначенному наказанию частично присоединилинаказание по имеющемуся приговору от 2018 года. В итоге ему назначили три года и девять месяцев колонии общего режима.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:07, 27 марта 2019
Шатчанина оштрафовали за запрещенную музыку во «ВКонтакте»
15:39, 27 марта 2019
Кораблинцу вынесли приговор за два ограбления
14:56, 27 марта 2019
Три рязанки прятали по городу «синтетику»
13:55, 27 марта 2019
Бедный Йорик. В подвале Театра киноактера в Москве нашли человеческий череп
11:35, 27 марта 2019
Следком возбудил дело против экс-министра Абызова
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 106 346
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 325
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 052
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 549
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 426
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум