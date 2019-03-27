Европейский суд обязал выплатить главарю рязанской банды 25 тысяч евро за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить главарю рязанской банды 25 тысяч евро за пытки, которым он подвергся в полиции. Решение ЕСПЧ официально опубликовали во вторник, 26 марта.

Сергея Коняева, возглавлявшего группировку грабителей, задержали в 2006 году. Известно, что злоумышленники были вооружены и нападали на салоны игровых автоматов.

Адвокатом Коняева был Дмитрий Ершов. Защитник сообщил, что задержанного доставили в отдел Московского района утром 13 мая. Согласно показаниям самого осужденного, его избивали в течение часа, заставляя признаться в ношении оружия.

После этого мужчину доставили в подразделение по борьбе с организованной преступностью, где его били током, приковывали наручниками, зажимали нос и брызгали слезоточивый газ в рот, чтобы он признался в грабежах и нападениях.

По словам Коняева, в течение нескольких последующих дней его избивали, применяли ток и надевали на голову пластиковый пакет.

Кроме того, 15 мая на него напал полицейский, требуя признаться в совершении различных нераскрытых преступлений, связанных с оружием, кражами и наркотиками.

16 мая задержанного поместили в СИЗО, где его осмотрел фельдшер. Тот зарегистрировал травмы: множественные ссадины на лбу, спине, голове и пальцах ног, отекшие губы, синяки на груди, животе, предплечьях, плечах и коленях.

Потерпевший несколько раз требовал возбудить уголовное дело в отношении полицейских, но ему отказывали. Сами правоохранители утверждали, что травмы мужчина получил во время ареста, когда сопротивлялся и пытался убежать.

28 апреля 2008 года Рязанский облсуд признал Коняева виновным в организованном бандитизме, незаконном хранении огнестрельного оружия и вооруженном грабеже и приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу.

Доказывая, что Сергея Коняева пытали, его защита дошла до Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ установил, что при обращении с задержанным действительно нарушили закон. Теперь Коняеву должны выплатить 25 тысяч евро в качестве компенсации.