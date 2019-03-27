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12:39, 27 марта 2019 353
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Более 650 рязанцев стали жертвами некачественной медпомощи — опрос

Более 650 рязанцев стали жертвами некачественной медпомощи — опрос

Более 650 рязанцев стали жертвами некачественной медпомощи. Результаты опроса опубликовали на сайте регионального СУ СКР.

74 процента опрошенных сталкивались с оказанием некачественной медицинской помощи, «в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента».

Остальные 26 процентов (231 голоса) рязанцев ответили на этот вопрос отрицательно.

На вопрос «считаете ли вы, что медицинский работник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?» 706 голосовавших ответили «да».

102 человека считают, что «врач имеет право на такую ошибку». Девять процентов рязанцев нажали «затрудняюсь ответить».

Всего в голосовании поучаствовали 885 человек.


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