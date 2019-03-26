Завербованную ИГ россиянку Варвару Караулову могут отпустить из тюрьмы

Вологодский городской суд 16 апреля рассмотрит ходатайство защиты Варвары Карауловой о ее условно-досрочном освобождении из колонии. Девушку осудили за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Об этом пишет
Адвокат осужденной рассказал об основаниях, которые свидетельствуют об ее исправлении. По его словам, она отбывала срок без нарушений установленного порядка и не раз поощрялась администрацией колонии.
Также адвокат отметил, что Караулова учится в университете, а в случае ее условно-досрочного освобождения ее устроят менеджером в соответствии с трудовым законодательством.
Напомним, Варвара Караулова
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