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11:51, 26 марта 2019 262
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Завербованную ИГ россиянку Варвару Караулову могут отпустить из тюрьмы

Завербованную ИГ россиянку Варвару Караулову могут отпустить из тюрьмы

Фото: Pixabay.com

Вологодский городской суд 16 апреля рассмотрит ходатайство защиты Варвары Карауловой о ее условно-досрочном освобождении из колонии. Девушку осудили за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Об этом пишет ТАСС.

Адвокат осужденной рассказал об основаниях, которые свидетельствуют об ее исправлении. По его словам, она отбывала срок без нарушений установленного порядка и не раз поощрялась администрацией колонии.

Также адвокат отметил, что Караулова учится в университете, а в случае ее условно-досрочного освобождения ее устроят менеджером в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, Варвара Караулова ушла из дома 27 мая 2015 года. Девушка должна была поехать в университет, но не явилась на занятия. По словам очевидцев, при выходе из дома она надевала хиджаб. Через несколько месяцев девушку объявили в международный розыск.

Ее поймали при попытке пересечь границу между Сирией и Турцией и вернули в Россию. Подсудимая полностью признала свою вину.


© RZN.info

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