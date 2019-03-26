В Ухоловском районе выбрали нового главу администрации

На очередном заседании Ухоловской районной думы, которое состоялось 26 марта, назначили нового главу администрации муниципального района. Об этом пишет ИД «
Депутаты единогласно проголосовали за назначение Анатолия Зуева главой администрации Ухоловского муниципального района на ближайшие пять лет.
Зуеву 41 год, и он уже работал в муниципальных структурах. Несколько лет занимал должность первого заместителя главы администрации района по муниципальному хозяйству.
Новый глава администрации поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие и сказал, что будет делать все для того, чтобы район развивался, а его земляки жили, как можно лучше.