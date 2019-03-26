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13:05, 26 марта 2019 305
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В Ухоловском районе выбрали нового главу администрации

В Ухоловском районе выбрали нового главу администрации

Фото: Издательство «Пресса»

На очередном заседании Ухоловской районной думы, которое состоялось 26 марта, назначили нового главу администрации муниципального района. Об этом пишет ИД «Пресса».

Депутаты единогласно проголосовали за назначение Анатолия Зуева главой администрации Ухоловского муниципального района на ближайшие пять лет.

Зуеву 41 год, и он уже работал в муниципальных структурах. Несколько лет занимал должность первого заместителя главы администрации района по муниципальному хозяйству.

Новый глава администрации поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие и сказал, что будет делать все для того, чтобы район развивался, а его земляки жили, как можно лучше.


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