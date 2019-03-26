В Спасском районе пьяный водитель на «Фольксвагене» врезался в отбойник. Фото

В понедельник, 25 марта, в Спасском районе Volkswagen Passat врезался в отбойник. Об этом сообщила
ДТП произошло около 21:10 на 258-м километре М-5. 37-летний житель Пензенской области, по предварительной информации, превысил скорость и не справился с управлением.
В результате автомобиль врезался в ограждение.
Позже выяснилось, что водитель легковушки был пьян.
Степень опьянения составила 0,687 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превысило допустимый уровень.