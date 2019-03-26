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18:26, 26 марта 2019 191
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В России усложнят экзамен на получение водительских прав 1

В России усложнят экзамен на получение водительских прав

Фото: Pixabay.com

Госавтоинспекция подготовила изменения в нормативы, по которым принимается экзамен на получение водительского удостоверения. Об этом в эфире радиостанции «Милицейская волна» заявил главный инспектор по безопасности дорожного движения в РФ Михаил Черников.

В первую очередь изменения коснутся экзаменационных маршрутов. Теперь экзамен будет проходить на строго регламентированном перечне улиц и дорог.

Черников добавил также, что планируется ввести изменение в требования по оценке практического экзамена.

«Произойдет смещение акцента от применяемой в настоящее время фиксации нарушений ПДД при сдаче практического экзамена к оценке имеющихся у кандидата в водители навыков и умений, необходимых ему для безопасного и самостоятельного управления транспортным средством», — пояснил Черников.


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