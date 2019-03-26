В России усложнят экзамен на получение водительских прав

Госавтоинспекция подготовила изменения в нормативы, по которым принимается экзамен на получение водительского удостоверения. Об этом в эфире радиостанции «
В первую очередь изменения коснутся экзаменационных маршрутов. Теперь экзамен будет проходить на строго регламентированном перечне улиц и дорог.
Черников добавил также, что планируется ввести изменение в требования по оценке практического экзамена.
«Произойдет смещение акцента от применяемой в настоящее время фиксации нарушений ПДД при сдаче практического экзамена к оценке имеющихся у кандидата в водители навыков и умений, необходимых ему для безопасного и самостоятельного управления транспортным средством», — пояснил Черников.