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17:00, 26 марта 2019 156
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В последнюю неделю марта отремонтируют пять участков рязанских дорог

В последнюю неделю марта отремонтируют пять участков рязанских дорог

Фото: Администрация Рязани

С 26 по 31 марта ликвидируют ямы на пяти участках рязанских дорог. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Ямочный ремонт пройдет на улицах Семчинская, Пушкина (от дома 39 до дома 7), 4-я линия, (от дома 60 до дома 64), Весенняя (от дома 15 до дома 27/46) и на путепроводе «Приокский». Работы ведутся преимущественно в ночное время.

Для приведения рязанских дорог в нормативное состояние дополнительно привлекут сторонние подрядные организации. По поручению исполняющего обязанности главы администрации Сергея Карабасова, общее количество бригад увеличат с четырех до двенадцати.

С начала года работы по аварийному ремонту прошли на 80 участках улично-дорожной сети. Общая площадь составила более 2,3 тысяч квадратных метров.


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