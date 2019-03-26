В последнюю неделю марта отремонтируют пять участков рязанских дорог

С 26 по 31 марта ликвидируют ямы на пяти участках рязанских дорог. Об этом сообщил
Ямочный ремонт пройдет на улицах Семчинская, Пушкина (от дома 39 до дома 7), 4-я линия, (от дома 60 до дома 64), Весенняя (от дома 15 до дома 27/46) и на путепроводе «Приокский». Работы ведутся преимущественно в ночное время.
Для приведения рязанских дорог в нормативное состояние дополнительно привлекут сторонние подрядные организации. По поручению исполняющего обязанности главы администрации Сергея Карабасова, общее количество бригад увеличат с четырех до двенадцати.
С начала года работы по аварийному ремонту прошли на 80 участках улично-дорожной сети. Общая площадь составила более 2,3 тысяч квадратных метров.