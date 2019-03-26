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14:49, 26 марта 2019 856
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В Касимове закрыли подпольную нарколабораторию, получавшую миллионы от продажи «синтетики»

В Касимове закрыли подпольную нарколабораторию, получавшую миллионы от продажи «синтетики»

В Касимове ликвидировали подпольную нарколабораторию, производившую различные виды «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что в конце прошлого года злоумышленники выкупили часть бывшего судоремонтного завода, расположенного на полуострове в акватории Оки. Добраться на его территорию можно только по одной труднопроходимой дороге, отмечается в сообщении.

В заброшенных помещениях было установлено современное химическое оборудование для производства наркотических средств.

По предварительной оценке, лаборатория еженедельно производила от 10 до 20 килограммов амфетамина и мефедрона, еженедельный доход организаторов составлял не менее трех миллионов рублей.

Наркотики крупными партиями распространяли через интернет с помощью тайников-закладок на территории различных регионов России.

В лаборатории нашли и изъяли больше 30 килограммов готовых к продаже наркотиков, а также оборудование для их изготовления, 65 килограммов наркосодержащей жидкости, прекурсоры, химические реактивы.

Полиция задержала трех москвичей.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Задержанных заключили под стражу.


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