В Касимове закрыли подпольную нарколабораторию, получавшую миллионы от продажи «синтетики»

В Касимове ликвидировали подпольную нарколабораторию, производившую различные виды «синтетики». Об этом сообщила
Выяснилось, что в конце прошлого года злоумышленники выкупили часть бывшего судоремонтного завода, расположенного на полуострове в акватории Оки. Добраться на его территорию можно только по одной труднопроходимой дороге, отмечается в сообщении.
В заброшенных помещениях было установлено современное химическое оборудование для производства наркотических средств.
По предварительной оценке, лаборатория еженедельно производила от 10 до 20 килограммов амфетамина и мефедрона, еженедельный доход организаторов составлял не менее трех миллионов рублей.
Наркотики крупными партиями распространяли через интернет с помощью тайников-закладок на территории различных регионов России.
В лаборатории нашли и изъяли больше 30 килограммов готовых к продаже наркотиков, а также оборудование для их изготовления, 65 килограммов наркосодержащей жидкости, прекурсоры, химические реактивы.
Полиция задержала трех москвичей.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Задержанных заключили под стражу.