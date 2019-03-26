Трое мужчин представлялись сотрудниками газовой службы и крали из квартир рязанцев деньги

Сотрудники полиции организовали засады у магазинов и задержали злоумышленников, подозреваемых в серии краж из квартир пенсионеров. Об этом сообщил
В полицию обратился 70-летний житель Рязани, который сообщил, что из его квартиры пропали 16 тысяч рублей. Деньги исчезли после визита трех молодых людей, которые представились работниками газовой службы.
Накануне в полицию обращались двое рязанцев, из квартир которых аналогичным методом украли деньги. Из жилища 70-летнего пенсионера похитили 12 тысяч рублей и из квартиры 58-летнего рязанца украли 25 тысяч рублей и банковские карты.
К серии краж оказались причастны трое мужчин в возрасте 20, 24 и 32 лет. Старший из задержанных был объявлен в федеральный розыск за незаконную торговлю наркотиками. Злоумышленники недавно приехали в Рязань из Тульской области и снимали здесь квартиру.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 стать 158 УК РФ. Теперь мужчинам грозит до шести лет тюрьмы.
Подозреваемых арестовали.