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14:00, 26 марта 2019 151
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Трое мужчин представлялись сотрудниками газовой службы и крали из квартир рязанцев деньги

Трое мужчин представлялись сотрудниками газовой службы и крали из квартир рязанцев деньги

Фото: Pixabay.com

Сотрудники полиции организовали засады у магазинов и задержали злоумышленников, подозреваемых в серии краж из квартир пенсионеров. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 70-летний житель Рязани, который сообщил, что из его квартиры пропали 16 тысяч рублей. Деньги исчезли после визита трех молодых людей, которые представились работниками газовой службы.

Накануне в полицию обращались двое рязанцев, из квартир которых аналогичным методом украли деньги. Из жилища 70-летнего пенсионера похитили 12 тысяч рублей и из квартиры 58-летнего рязанца украли 25 тысяч рублей и банковские карты.

К серии краж оказались причастны трое мужчин в возрасте 20, 24 и 32 лет. Старший из задержанных был объявлен в федеральный розыск за незаконную торговлю наркотиками. Злоумышленники недавно приехали в Рязань из Тульской области и снимали здесь квартиру.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 стать 158 УК РФ. Теперь мужчинам грозит до шести лет тюрьмы.

Подозреваемых арестовали.


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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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