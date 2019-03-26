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18:43, 26 марта 2019 140
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Трансляции мероприятий и вебинары. Любимов предложил создать онлайн площадку для общения работников культуры

Трансляции мероприятий и вебинары. Любимов предложил создать онлайн площадку для общения работников культуры

Николай Любимов, возглавляющий подгруппу по вопросам развития культуры села и малых городов, озвучил вопросы, которым планируется уделить внимание в первом полугодии 2019 года. Совещание прошло во вторник, 26 марта, в режиме видеоконференцсвязи.

«Сельские территории являются важным ресурсом каждого субъекта России. Люди, которые живут там, должны иметь равный с городскими жителями доступ к культуре. Для этого нужна не только современная материально-техническая база. Крайне необходимы специалисты, в первую очередь — молодые», — подчеркнул глава региона.

Любимов отметил, что в некоторых регионах уже реализуется ряд мер поддержки кадров. Среди них — обучение студентов в вузах и ссузах с последующей отработкой в селе, стимулирующие надбавки за работу в сельской местности, приобретение жилья на условиях льготного ипотечного кредитования или предоставление служебного.

«Острая нехватка молодых кадров в сфере культуры требует разработки комплексного плана или программы социальной поддержки работников отрасли. Такой программой может стать проект «Земский работник культуры», — отметил он.

На заседании Любимов предложил создать отраслевой информационный ресурс с возможностью online общения для всего профессионального сообщества работников культурно-досуговых учреждений.

«Предполагается, что портал, доступный в том числе и для сельских КДУ, станет площадкой для проведения вебинаров, публикаций лучших региональных практик, создания совместных интернет-проектов, трансляций мероприятий», — говорится в сообщении.


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