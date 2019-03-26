Трансляции мероприятий и вебинары. Любимов предложил создать онлайн площадку для общения работников культуры

Николай Любимов, возглавляющий подгруппу по вопросам развития культуры села и малых городов, озвучил вопросы, которым планируется уделить внимание в первом полугодии 2019 года.
«Сельские территории являются важным ресурсом каждого субъекта России. Люди, которые живут там, должны иметь равный с городскими жителями доступ к культуре. Для этого нужна не только современная материально-техническая база. Крайне необходимы специалисты, в первую очередь — молодые», — подчеркнул глава региона.
Любимов отметил, что в некоторых регионах уже реализуется ряд мер поддержки кадров. Среди них — обучение студентов в вузах и ссузах с последующей отработкой в селе, стимулирующие надбавки за работу в сельской местности, приобретение жилья на условиях льготного ипотечного кредитования или предоставление служебного.
«Острая нехватка молодых кадров в сфере культуры требует разработки комплексного плана или программы социальной поддержки работников отрасли. Такой программой может стать проект «Земский работник культуры», — отметил он.
На заседании Любимов предложил создать отраслевой информационный ресурс с возможностью online общения для всего профессионального сообщества работников культурно-досуговых учреждений.
«Предполагается, что портал, доступный в том числе и для сельских КДУ, станет площадкой для проведения вебинаров, публикаций лучших региональных практик, создания совместных интернет-проектов, трансляций мероприятий», — говорится в сообщении.