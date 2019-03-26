Шнуров объяснил решение о закрытии «Ленинграда»

Создатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил решение о закрытии группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя. Об этом он рассказал в интервью
«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», — рассказал Шнуров.
«Я закрываю „Ленинград“, потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», — пояснил музыкант.
Также он не исключил, что может вновь собрать группу через некоторое время.
«Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», — рассказал Шнуров.
20 марта артист объявил в своем Instagram о прощальном туре «Ленинграда».
Тур стартует 4 июня в Калининграде, а завершится 12 октября в Санкт-Петербурге.
Отметим, что Шнуров уже распускал группу в 2008 году, но 2010 году вновь собрал ее.