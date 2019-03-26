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22:18, 26 марта 2019 1 645
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Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение.

По данным синоптиков, в ближайший час ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Такая погода сохранится в первой половине дня 27 марта.


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Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

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