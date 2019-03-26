Рязанских инвалидов и пенсионеров избавят от бюрократии при получении компенсации за капремонт

Во вторник, 26 марта, на заседании регионального правительства граждан предложили освободить от обязанности предоставлять документы об оплате капитального ремонта. Об этом сообщил
Информацию органы соцзащиты будут получать от регионального оператора или владельцев специального счета.
Право на компенсации получили инвалиды I и II групп, достигшие 70 и 80 лет.
Они должны будут предоставлять справку от лаборатории медико-социальной экспертизы.
Губернатор порекомендовал проработать схему, при которой документ в органы соцзащиты будет направлять не гражданин, а непосредственно лаборатория.
«Хорошо бы избавить людей от необходимости лишний раз предоставлять бумагу», — сказал глава региона.
Напомним,
Отметим, что взносы за капремонт