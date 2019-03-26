Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:57, 26 марта 2019 316
 0    0

Рязанских инвалидов и пенсионеров избавят от бюрократии при получении компенсации за капремонт

Рязанских инвалидов и пенсионеров избавят от бюрократии при получении компенсации за капремонт

Во вторник, 26 марта, на заседании регионального правительства граждан предложили освободить от обязанности предоставлять документы об оплате капитального ремонта. Об этом сообщил сайт исполнительного органа.

Информацию органы соцзащиты будут получать от регионального оператора или владельцев специального счета.

Право на компенсации получили инвалиды I и II групп, достигшие 70 и 80 лет.

Они должны будут предоставлять справку от лаборатории медико-социальной экспертизы.

Губернатор порекомендовал проработать схему, при которой документ в органы соцзащиты будет направлять не гражданин, а непосредственно лаборатория.

«Хорошо бы избавить людей от необходимости лишний раз предоставлять бумагу», — сказал глава региона.

Напомним, закон, освобождающий от взносов не только собственников жилья в возрасте от 70 лет, но и семьи с неработающими пенсионерами и инвалидами I и II группы, вступил в силу 1 января 2019 года.

Отметим, что взносы за капремонт увеличились в декабре прошлого года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:57, 26 марта 2019
Рязанских инвалидов и пенсионеров избавят от бюрократии при получении компенсации за капремонт
15:55, 26 марта 2019
В среду холодную воду отключат в рязанской школе и семи домах
15:49, 26 марта 2019
Прокуратура потребовала установить фонари в Милославском районе
9:21, 26 марта 2019
«Рязаньгоргаз» призвал рязанцев быть осторожнее с газом весной
8:31, 26 марта 2019
Карабасов поручил качественно восстановить благоустройство рязанских улиц 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 104 456
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 257
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 886
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 420
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 365
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум