Рязанская область выделит почти 35 миллионов на подготовку к строительству онкоцентра

В 2019 году из бюджета Рязанской области выделили 34,5 млн рублей на подготовку к строительству главного лечебного корпуса клинического онкодиспансера.
По данным сайте регионального правительства, в настоящее время выделен земельный участок, разработана проектная документация и направлена для проведения государственной экспертизы в Москву. Положительное заключение планируют получить в мае.
«Онкодиспансер и поликлиника расположены в устаревших и признанных аварийными зданиях 1953 и 1912 годов постройки. Для обеспечения стандартов оказания медпомощи начнется строительство нового лечебного корпуса на 250 коек (в настоящее время 220 коек), на базе которых будут размещены химиотерапевтическое, гинекологическое, хирургические отделения, а также операционный блок на восемь операционных, диспансерно-поликлиническое отделение, аптека», — говорится в сообщении.
Напомним, корпус рязанского онкодиспансера
Фото с сайта Курского онкодиспансера