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13:13, 26 марта 2019 468
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Рязанская область выделит почти 35 миллионов на подготовку к строительству онкоцентра

Рязанская область выделит почти 35 миллионов на подготовку к строительству онкоцентра

В 2019 году из бюджета Рязанской области выделили 34,5 млн рублей на подготовку к строительству главного лечебного корпуса клинического онкодиспансера.

По данным сайте регионального правительства, в настоящее время выделен земельный участок, разработана проектная документация и направлена для проведения государственной экспертизы в Москву. Положительное заключение планируют получить в мае.

«Онкодиспансер и поликлиника расположены в устаревших и признанных аварийными зданиях 1953 и 1912 годов постройки. Для обеспечения стандартов оказания медпомощи начнется строительство нового лечебного корпуса на 250 коек (в настоящее время 220 коек), на базе которых будут размещены химиотерапевтическое, гинекологическое, хирургические отделения, а также операционный блок на восемь операционных, диспансерно-поликлиническое отделение, аптека», — говорится в сообщении.

Напомним, корпус рязанского онкодиспансера построят по курскому проекту.

Фото с сайта Курского онкодиспансера


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