Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.
В Рязанской энергетической сбытовой компании прокомментировали эту ситуацию.
Отмечается, что в июле-августе 2017 года ПАО «РЭСК» было вынуждено инициировать ограничение поставки электроэнергии своему контрагенту — управляющей организации ООО «УК ЖЭК», что повлекло за собой временное отключение подъездного освещения в четырех многоквартирных домах в рабочем поселке Сапожок Рязанской области.
Причиной инициативы стали недобросовестные действия ООО «УК «ЖЭК» и бездействие местных властей и контролирующих органов по вопросу неплатежей со стороны управляющей компании.
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