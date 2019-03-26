Рязанка пожаловалась на состояние больницы в Приокском

Во вторник, 26 марта, рязанка пожаловалась на состояние корпуса больницы №5 в Приокском. Фотографии она прислала в редакцию RZN.info.
«Это не фильм ужасов и не заброшенное здание, это действующий корпус пятой больницы в Приокском. Зато нашли деньги на снос недостроенного здания, которое стоит рядом», — написала женщина.
Она добавила, что «сносить нужно все на территории этого учреждения».
Ранее стало известно, что в Рязани отремонтируют поликлинику №14, которая является памятником архитектуры 19 века. Корреспондент RZN.info посетил медучреждение,