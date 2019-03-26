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17:23, 26 марта 2019 84
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Рязанка пожаловалась на состояние больницы в Приокском

Рязанка пожаловалась на состояние больницы в Приокском

Во вторник, 26 марта, рязанка пожаловалась на состояние корпуса больницы №5 в Приокском. Фотографии она прислала в редакцию RZN.info.

«Это не фильм ужасов и не заброшенное здание, это действующий корпус пятой больницы в Приокском. Зато нашли деньги на снос недостроенного здания, которое стоит рядом», — написала женщина.

Она добавила, что «сносить нужно все на территории этого учреждения».

Ранее стало известно, что в Рязани отремонтируют поликлинику №14, которая является памятником архитектуры 19 века. Корреспондент RZN.info посетил медучреждение, сфотографировав его нынешнее состояние.


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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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