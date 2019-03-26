Рязанец получил срок за хранение марихуаны в доме. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
«Преступление совершено в октябре 2018 года, когда ранее судимый за аналогичное преступление мужчина собрал с растений дикорастущей конопли листья и верхушечные части, чем незаконно приобрел в крупном размере марихуану, которое впоследствии незаконно хранил в своем доме до ноября», — говорится в сообщении.
Позже полицейские изъяли и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
Учитывая, что преступление совершено в период испытательного срока, осужденному по совокупности приговоров назначили четыре года и один месяц исправительной колонии общего режима.
Мужчину арестовали в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.