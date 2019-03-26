Рязанцы вновь смогут сделать прививки от кори

Рязанцы с 1 апреля вновь смогут сделать прививки от кори. Об этом сообщил
Специалисты отметили, что в плановом порядке прививки проводятся детям в возрасте 12 месяцев и в 6 лет. «Лица в возрасте от 15 до 35 лет, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори, должны иметь две прививки с интервалом между ними не менее трех месяцев», — отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, обязательна иммунизация взрослых от 36 до 55 лет, относящихся к группам риска: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов.
Сообщается, что сделать прививку можно бесплатно в медучреждении по месту жительства.
Напомним, в конце февраля в Рязани с корью к медикам
Позже распространение заболевания
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