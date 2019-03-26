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20:06, 26 марта 2019 202
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Рязанцы вновь смогут сделать прививки от кори

Рязанцы вновь смогут сделать прививки от кори

Фото: Pixabay.com

Рязанцы с 1 апреля вновь смогут сделать прививки от кори. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что в плановом порядке прививки проводятся детям в возрасте 12 месяцев и в 6 лет. «Лица в возрасте от 15 до 35 лет, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори, должны иметь две прививки с интервалом между ними не менее трех месяцев», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, обязательна иммунизация взрослых от 36 до 55 лет, относящихся к группам риска: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов.

Сообщается, что сделать прививку можно бесплатно в медучреждении по месту жительства.

Напомним, в конце февраля в Рязани с корью к медикам обратился 51 человек. Основная масса заболевших (87%) — дети до 14 лет, остальные — взрослые старше 25 лет. Все они — представители религиозной общины, отказавшейся от вакцинации.

Позже распространение заболевания удалось остановить.

Напомним, после вспышки кори в Рязанской области начала работу горячая линия.


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