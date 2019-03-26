«Рязаньгоргаз» призвал рязанцев быть осторожнее с газом весной. Компания обратила внимание жителей региона на некоторые особенности при использовании газа в быту, актуальные в это время года.
По словам специалистов, во время оттаивания грунта на подземные газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, что может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб. Из поврежденных газопроводов газ может проникать через почву и подземные инженерные коммуникации в любые строения, что приводит к загазованности, а при появлении открытого огня — к взрыву и пожару.
Признаки повреждения подземных газопроводов: наличие запаха газа на улицах, образование пузырьков на воде, запах газа около колодцев, в подвалах, в подъездах и на лестничных клетках на нижних этажах зданий.
«При обнаружении запаха газа запрещено зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками. Необходимо проветрить помещение и немедленно позвонить в аварийную службу по телефону 04, с мобильного — 104», — отметили в компании.
Специалисты также добавили, что весной существует особый риск отравления угарным газом. При резких колебаниях температуры воздуха ухудшается тяга в дымоходах.
«В этот период особенно важно обеспечивать приток свежего воздуха в помещения, оборудованные газовыми приборами, перед каждым включением и во время работы газового водонагревателя или котла проверять тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовым оборудованием категорически запрещается! — напомнили рязанцам. — Нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов может стать причиной взрыва, пожара, отравления угарным газом. Будьте внимательны и осторожны!»