РНПК помогла рязанским школьникам выступить на экологической конференции

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», организовала поездку школьников Рязани и Турлатова в Окский заповедник, где прошла научно-практическая конференция «Мой исследовательский проект». Участниками мероприятия стали 50 юных исследователей и защитников природы. Экспедицию организовали в рамках программы корпоративного добровольчества АО «РНПК».
Школьники представили научным сотрудникам заповедника свои работы. Они изучали жизнь дневных хищных птиц, насекомых биотопов Мещерской низменности, биологическое разнообразие Барского сада, зимующих птиц города, происхождение названий птиц: журавль, стерх, аист и другое.
Жюри отметило большой интерес исследователей к изучаемым темам и современный подход к решению поставленных задач.
После подведения итогов школьники посетили журавлиный и зубровый питомники. АО «РНПК» активно развивает корпоративное добровольчество по различным направлениям. Самой масштабной инициативой предприятия считается экологическая акция «День чистого города», которую организуют с 2011 года.
В ее рамках проходят субботники, благоустройство и озеленение улиц и зон отдыха. Общее количество участников акции превысило 500 человек.
Кроме того, за последние два года в рамках Всероссийского дня посадки леса в Турлатове высадили более 300 саженцев сосны и березы, в Дашково-Песочне — более 1500 саженцев каштанов, кленов и туй, приобретенных на средства АО «РНПК».
Молодые специалисты завода также участвовали в очистке берегов и дна Борковского карьера и пруда в поселке Южный.
По запросу администрации завод регулярно выделяет спецтехнику для благоустройства города. Кроме этого, предприятие ведет экопросветительскую работу. При поддержке завода школьники совершают экологические и краеведческие экспедиции, участвуют в экологических уроках.