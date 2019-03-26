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14:06, 26 марта 2019 113
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Полиция задержала жителя Сараев, вырастившего марихуану в огороде

Полиция задержала жителя Сараев, вырастившего марихуану в огороде

Полиция изъяла у жителя Сараев более 3,5 килограмма марихуаны, которую он вырастил на приусадебном участке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Проверку организовали после того, как оперативники получили информацию, что злоумышленник употребляет наркотики. Запрещенные вещества нашли в тайниках в доме 43-летнего мужчины.

Экспертиза установила, что он незаконно хранил 3684 грамма марихуаны.

Выяснилось, что злоумышленник вырастил наркосодержащие растения сам и изготовил из них наркотик.

Для конспирации он высадил коноплю среди картофеля и других огородных культур.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.


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