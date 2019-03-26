Полиция задержала жителя Сараев, вырастившего марихуану в огороде

Полиция изъяла у жителя Сараев более 3,5 килограмма марихуаны, которую он вырастил на приусадебном участке. Об этом сообщила
Проверку организовали после того, как оперативники получили информацию, что злоумышленник употребляет наркотики. Запрещенные вещества нашли в тайниках в доме 43-летнего мужчины.
Экспертиза установила, что он незаконно хранил 3684 грамма марихуаны.
Выяснилось, что злоумышленник вырастил наркосодержащие растения сам и изготовил из них наркотик.
Для конспирации он высадил коноплю среди картофеля и других огородных культур.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.