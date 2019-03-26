В понедельник, 25 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил на заседании «круглого стола» Комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященного Стратегии пространственного развития России. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Нужно бороться с вахтовым методом отъезда людей. Если у нас будет достаточно привлекательная транспортная доступность относительно Москвы, то люди будут возвращаться каждый день, если время в пути составит не 3,5 часа, а час. То, что позволяют современные технологии без колоссальных затрат», — сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что люди едут туда, где больше платят и с этим, по его мнению, не нужно бороться.

По словам Любимова, если работающие в Москве будут возвращаться в свой регион, то в столице они будут платить НДФЛ, а остальные деньги потратят дома.

«Это может показаться непопулярным. С другой стороны, могут сказать: мы будем работать, и чтобы у нас зарплата была как в Москве. И тогда люди останутся. Этого не будет в ближайшее время. Мы все прекрасно понимаем, что в Москве всегда будет зарплата больше, чем в регионах, которые находятся вокруг нее, и уж тем более, которые находятся дальше», — отметил губернатор.

Он добавил, что развитие экономики сократит отток трудовых ресурсов из субъектов России. «Экономический рост усилит привлекательность родных мест для людей. Если будем благоустраивать наши регионы, ситуация поправится», — заключил глава Рязанской области.