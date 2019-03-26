Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

Стали известны регионы с наиболее высоким уровнем занятости населения. Данные Росстата опубликовал
В начале года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отметили в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
За ними расположились Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).
Регионами-аутсайдерами по числу занятого населения стали Республика Тыва (49,4%), Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%).
За ноябрь 2018 — январь 2019 года показатель занятости составил 65,2%.