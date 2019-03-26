Московская школьница ударила ножом одноклассницу из зависти к накаченному прессу

В одной из московских школ произошел конфликт между подростками. Агрессивная сверстница ударила свою одноклассницу ножом. Об этом пишет интернет-портал
Вечером понедельника, 25 марта, ученица девятого класса школы №1598 неожиданно сказала матери, что плохо себя чувствует. Так как девочка на здоровье особенно не жаловалась и регулярно занималась спортом, родители сразу же встревожились. Вскоре выяснилось, что у дочери на животе было резаное ножевое ранение, которое она скрывала целый день.
Его нанесла ей бывшая подруга, которая позвала девочку в туалет и попросила показать ей своей пресс. Как только школьница задрала кофту, та полоснула ее ножом.
Раненая школьница не стала жаловаться учителям. Она сама себе сделала перевязку скотчем и целый день не обращалась за помощью.