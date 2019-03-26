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9:29, 26 марта 2019 138

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам про особую квартиру с террасой

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам про особую квартиру с террасой

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам про особую квартиру с террасой в жилом комплексе бизнес-класса «Наследие».

«Жилой комплекс находится в самом сердце города. Этот проект полностью реализован, квартиры уже обрели своих владельцев. На данный момент остался еще один уникальный лот в нашей коллекции редких квартир — квартира с террасой и машиноместом в подарок», — отметили в пресс-службе девелопера.

Как сообщили представители «Мармакс», на собственной террасе можно «насладиться закатами, устроить летний офис или кинозал, заняться йогой и отдохнуть от городской суеты».

«Квартира располагает двумя большими лоджиями общей площадью 8,5 кв м, гардеробной, просторной кухней-гостиной и большим холлом, а собственное машиноместо в подземном паркинге станет приятным бонусом при покупке, — подчеркнули в пресс-службе компании. — Сделав подобное приобретение, гостей вы сможете принимать на открытой террасе с видом на исторический центр города».

В каждом из жилых комплексов от «Мармакс» работает служба сервиса от управляемой компании премиум-класса, которая осуществляет не только контроль над всеми инженерными системами, но и обеспечивает жильцов комплекса службами клининга и химчистки.

«Здесь вы сможете почувствовать комфорт бизнес-класса и насладиться атмосферой свободы, не выходя за пределы своей большой трехкомнатной квартиры», — добавили представители инвестиционно- строительной группы.

Об индивидуальных условиях бронирования и покупки квартиры с террасой можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.


© RZN.info

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Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

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