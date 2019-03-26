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16:21, 26 марта 2019 852
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Касимовский «Водоканал» может остаться без электричества из-за миллионных долгов

Касимовский «Водоканал» может остаться без электричества из-за миллионных долгов

Касимовский «Водоканал» может остаться без электричества из-за миллионных долгов. Проблему обсудили на заседании круглого стола активистов Общероссийского народного фронта.

По словам представителя предприятия, на сегодняшний день ситуация с городским водоснабжением стала критической, за последние три месяца сумма неоплаченных счетов достигла пяти миллионов рублей.

Конкурсный управляющий «Водоканалом» заявил, что крупный долг образовался из-за коммунальных предприятий, которые не оплачивают реальный потребляемый объем воды, совершая махинации с приборами учета.

По его мнению, из-за нехватки средств у предприятия образовались долги и реальная угроза отключения электроэнергии, отчего жители Касимова.

«Ситуацию осложняет то, что МУП „Водоканал“ находится в процессе процедуры банкротства», — добавил управляющий.

Представители местной администрации с этим не согласились. По их словам, ситуация обострилась только из-за того, что «Водоканал» отказывается заключать договоры с коммунальными предприятиями из-за расхождений, связанных с установкой приборов учета.

И.о. главы администрации Касимова предложил заключить договор и начать платежи в прежнем режиме, а проблемы с учетом водопотребления решать уже в судебном порядке.

Этот вопрос рассмотрят на следующем заседании круглого стола, которое наметили на 27 марта.

Активисты ОНФ попросили министерство ТЭК и ЖКХ взять под контроль проблему водоснабжения в Касимове и решить ее в пользу горожан.


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