Касимовский «Водоканал» может остаться без электричества из-за миллионных долгов. Проблему обсудили на заседании круглого стола активистов
По словам представителя предприятия, на сегодняшний день ситуация с городским водоснабжением стала критической, за последние три месяца сумма неоплаченных счетов достигла пяти миллионов рублей.
Конкурсный управляющий «Водоканалом» заявил, что крупный долг образовался из-за коммунальных предприятий, которые не оплачивают реальный потребляемый объем воды, совершая махинации с приборами учета.
По его мнению, из-за нехватки средств у предприятия образовались долги и реальная угроза отключения электроэнергии, отчего жители Касимова.
«Ситуацию осложняет то, что МУП „Водоканал“ находится в процессе процедуры банкротства», — добавил управляющий.
Представители местной администрации с этим не согласились. По их словам, ситуация обострилась только из-за того, что «Водоканал» отказывается заключать договоры с коммунальными предприятиями из-за расхождений, связанных с установкой приборов учета.
И.о. главы администрации Касимова предложил заключить договор и начать платежи в прежнем режиме, а проблемы с учетом водопотребления решать уже в судебном порядке.
Этот вопрос рассмотрят на следующем заседании круглого стола, которое наметили на 27 марта.
Активисты ОНФ попросили министерство ТЭК и ЖКХ взять под контроль проблему водоснабжения в Касимове и решить ее в пользу горожан.