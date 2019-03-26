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8:31, 26 марта 2019 448
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Карабасов поручил качественно восстановить благоустройство рязанских улиц

Карабасов поручил качественно восстановить благоустройство рязанских улиц

В понедельник, 25 марта, и.о. главы администрации Сергей Карабасов провел совещание с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий. Об этом сообщил сайт мэрии.

На совещании обсудили вопросы ямочного ремонта, восстановления благоустройства после аварийных работ, старта весеннего месячника по очистке города.

На прошлой неделе выбоины заделали на 15 участках улично-дорожной сети, площадь ремонта составила около 500 квадратных метров.

Аварийные ямы засыпали на 16 участках улиц. Общая площадь ремонта составила более 450 квадратных метров. При благоприятной погоде начнутся работы по устранению дорожных ям горячим асфальтобетоном.

По поручению Карабасова, подготовлен список улиц, где «в ближайшее время» подрядчики проведут ремонт дорог в рамках гарантийных обязательств.

Также и.о. главы мэрии обратил внимание на восстановление благоустройства после аварийно-ремонтных работ.

«Часто коммунальщики вскрывают и тротуары, и проезжую часть, после чего не восстанавливают как следует эти участки. Это не только выглядит плохо, но и доставляет неудобства жителям, — отметил Карабасов. — Нужно кардинально менять этот подход на качественное благоустройство и, при необходимости, подключать опытных подрядчиков».

На весеннем месячнике уберут 40 скверов, девять парков и четыре бульвара, приведут в порядок территорию Солотчи, ликвидируют несанкционированные свалки.

В работах примут участие боле 500 организаций, будет задействовано свыше 2 000 единиц спецтехники. Общегородские субботники запланированы на 30 марта, 13 и 20 апреля.


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