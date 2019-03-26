«Форд» планирует отказаться от производства автомобилей в России

Компания Ford Sollers в среду, 27 марта, объявит о реструктуризации предприятия в России. Об этом сообщило РИА «
Подробности этих планов собеседник агентства не уточнил.
Как пишет агентство, Ford уже летом может полностью отказаться от выпуска в России легковых машин. Не исключено, что Ford совсем уйдет из России.
Сейчас акционеры совместного предприятия Ford Sollers проводят стратегический пересмотр планов компании для повышения доходности бренда.
Окончательное решение компании ожидается во втором квартале. Пока все производственные площадки Ford Sollers работают в штатном режиме.